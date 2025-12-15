«Сидел на заднем сиденье, тело онемело, руки опустились». Глава РПЛ Алаев — о межсезонье

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился воспоминаниями о скандалах в РПЛ в период летнего межсезонья. В концовке прошлого чемпионата и перед стартом текущего были ликвидированы «Химки», отстранены от РПЛ «Торпедо» и «Черноморец», возвращены в лигу вылетевшие «Оренбург» и «Пари НН».

— Оценка за весь [календарный] год — удовлетворительно. Начнём с тяжёлого времени, конца предыдущего сезона. Я говорил об этом, в том числе публично, что, наверное, это самый сложный момент, самый тяжёлый и негативный за всё время моей работы в футболе, не только в тот, что я президент РПЛ. Всегда были сложные моменты, но такой концентрации негатива, что случилась в конце прошлого сезона: «Химки», «Торпедо», более чем достаточно.

— Насколько хорошо вы спали, когда вас отпустило?

— Помню этот момент, был в Санкт-Петербурге. Уже «Химки» прошли, прошла ситуация с «Пари НН» и их стадионом, заявлять их или нет. Стало понятно, что первую домашнюю игру сыграют, дай бог, в октябре. Был экономический форум в Петербурге, матч легенд, подход к прессе. Помню, прошли тяжёлый путь, замена «Химок» на другой клуб. Мне звонит Максим Львович [Митрофанов], я сел в машину, выдохнул, думаю, начинается межсезонье. Максим Львович говорит: «Сан Саныч, хотел вас проинформировать, сейчас выйдет новость про ФК «Торпедо». Аресты. Помню своё ощущение, сидел на заднем сиденье, как в кино стекал по сиденью, тело онемело, руки опустились. Без шуток, это был удар.

— Супернеожиданная новость была?

— Да, мы не владели ситуацией. Так понимаю, РФС в какой-то момент владел, спасибо Митрофанову, что заранее проинформировал. Но в тот момент это было громом среди ясного неба, — сказал Алаев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».