«Этого недостаточно, Мо». Деян Ловрен с юмором отреагировал на новый рекорд Салаха

«Этого недостаточно, Мо». Деян Ловрен с юмором отреагировал на новый рекорд Салаха
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» и санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен с юмором отреагировал на рекорд экс-одноклубника Мохамеда Салаха. Форвард мерсисайдцев установил рекорд английской Премьер-лиги по числу результативных действий в составе одного клуба. Египтянин отличился в матче 16-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:0) и довёл количество результативных действий за «Ливерпуль» в АПЛ до 277, на одно очко опередив бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Экитике – 1'     2:0 Экитике – 60'    

«Этого недостаточно, Мо. Тебе нужно отрабатывать назад», – написал Ловрен в своём аккаунте в соцсети X.

Ранее экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал Салаха после его открытого конфликта с руководством клуба. Помимо прочего, англичанин обвинил защитника в нежелании помогать партнёрам обороняться.

