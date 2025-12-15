«Этого недостаточно, Мо». Деян Ловрен с юмором отреагировал на новый рекорд Салаха

Бывший защитник «Ливерпуля» и санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен с юмором отреагировал на рекорд экс-одноклубника Мохамеда Салаха. Форвард мерсисайдцев установил рекорд английской Премьер-лиги по числу результативных действий в составе одного клуба. Египтянин отличился в матче 16-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:0) и довёл количество результативных действий за «Ливерпуль» в АПЛ до 277, на одно очко опередив бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

«Этого недостаточно, Мо. Тебе нужно отрабатывать назад», – написал Ловрен в своём аккаунте в соцсети X.

Ранее экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал Салаха после его открытого конфликта с руководством клуба. Помимо прочего, англичанин обвинил защитника в нежелании помогать партнёрам обороняться.