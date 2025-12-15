Скидки
Генеральный секретарь РФС Митрофанов высказался о заседании комитета сборных команд России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов дал комментарий касательно итогов заседания комитета сборных команд России.

«Сегодня как никогда важно иметь чётко выстроенную вертикаль подготовки резерва и работы института сборных – от юношеских команд до национальной команды России. Это позволяет выстроить единую идеологию, требования, игровые принципы, а также прозрачную селекцию. Для нас важно, чтобы каждый футболист осознавал, что значит быть игроком сборной России, какие перед ним стоят задачи, в какой модели ему необходимо развиваться», — приводит слова Митрофанова официальный сайт РФС.

