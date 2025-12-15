Скидки
«Ёлки начались». Жена Валерия Карпина опубликовала новогодние фото с семьёй

«Ёлки начались». Жена Валерия Карпина опубликовала новогодние фото с семьёй


Дарья Карпина, певица и жена главного тренера сборной России Валерия Карпина опубликовала новогодние фотографии с семьёй. Супруга тренера поделилась кадрами, на которых она запечатлена в компании мужа и дочки на фоне новогодней ёлки.

«Ёлки начались», — подписала фотографии Дарья Карпина в телеграм-канале.

17 ноября 2025 года Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо». Специалист совмещал работу во главе клуба с тренерской деятельностью в сборной России, которой руководит с июля 2021 года. «Динамо» ушло на зимнюю паузу в чемпионате России на 10-м месте в турнирной таблице.

