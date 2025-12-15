Президент РПЛ Алаев дал оценку первой части сезона

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев оценил, как прошла первая часть сезона чемпионата России.

— Оценка за первую часть сезона?

— Отлично.

— Без нареканий?

— Нарекания есть всегда. В целом первую часть сезона оцениваю немножко по-другому, не так, как предыдущие сезоны, для нас это стык циклов. Здесь важную роль играет наша работа с партнёрами и спонсорами, заключение коммерческих контрактов. Все уже знают, что мы объявили о телевизионной сделке с «Газпром Медиа».

В совокупности проведения 18 туров, наличия организационных скандалов, которых практически не было, наверное, вспомним матч «Акрон» — «Пари НН». Никто так часто не смотрит прогноз погоды на выходные, начиная с 1 ноября, как я (улыбается). Убираем за скобки потерянный для зрителей матч в тумане… Матч в тумане был, судейские ошибки были, есть и будут. Но такого, чтобы был прямо скандал с судейством, как в предыдущих сезонах, когда можно было обвинить определённых судей в пристрастном судействе, [не было]. В этом году было много ошибок, трактовок, но это рабочие моменты, – сказал Алаев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»