Президент РПЛ Алаев: рост аудитории на стадионе составляет 20%

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о росте посещаемости стадионов на матчах чемпионата России.

«Рост аудитории на стадионе — 20%. Есть плюсы системы Fan ID, их достаточно много. Раньше можно было считать зрителей на глазок, это правда. Сейчас мы даже не можем дотронуться до системы, каждый зритель автоматически в неё попадает. К тому, что цифры, которая показывает РПЛ, абсолютно релевантны. Это факт. Каждый болельщик заходит через систему, она его считает. Выходит — минус, нельзя зайти дважды. Цифры реальные, потому что в том году они считались точно так же. 20% — хороший результат. При том, что некоторые клубы столкнулись со сложностями, [тот же] «Пари НН», — сказал Алаев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»