Глава РПЛ Алаев с юмором ответил, участвует ли «Спартак» в чемпионской гонке
Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев, оценивая первую часть сезона РПЛ, сделал акцент на интриге в чемпионской гонке, а также ответил на вопрос, участвует ли московский «Спартак» в борьбе за золотые медали чемпионата.

— Мы в первой части сезона наконец-то презентовали стратегию, объявили сделку с «Газпром Медиа», надеюсь, завершим работу с другими партнёрами в ближайшем будущем. Самое главное, почему оценка «отлично», — турнирная таблица. С ней именно то, что надо. Могут только порадоваться, что мы уходим на зимнюю паузу, знаете, как бывало в прошлых сезонах, когда один клуб был значительно сильнее других, отрыв бывал и шесть очков. А сколько команд участвует в чемпионской гонке?

— По-вашему, сколько команд участвует в чемпионской гонке?
— Пять.

— «Спартак» не участвует?
— А я сказал «пять» (смеётся), — заявил Алаев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

«Спартак» ушёл на зимнюю паузу в РПЛ на шестом месте в турнирной таблице. В активе красно-белых 29 набранных очков в 18 турах. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» составляет 11 очков.

