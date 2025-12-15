Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt: Сафонов и Забарный — в топ-7 самых дорогих игроков Лиги 1 из бывшего СССР

Transfermarkt: Сафонов и Забарный — в топ-7 самых дорогих игроков Лиги 1 из бывшего СССР
Комментарии

Футболисты «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов и Илья Забарный вошли в топ-7 самых дорогих игроков французской Лиги 1 из стран бывшего СССР по версии Transfermarkt. Россиянин и украинец заняли соответственно четвёртое и второе места в рейтинге.

Первое место сохранил за собой вингер «ПСЖ» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин расположился на третьей строчке.

Топ-7 самых дорогих игроков Лиги 1 из страны бывшего СССР на 15 декабря (Transfermarkt):

1. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия) — € 90 млн.
2. Илья Забарный («ПСЖ», Украина) — € 50 млн (минус € 5 млн).
3. Александр Головин («Монако», Россия) — € 18 млн (минус € 2 млн).
4. Матвей Сафонов («ПСЖ», Россия) — € 15 млн (минус € 3 млн).
5. Георгий Цитаишвили («Метц», Грузия) — € 2,5 млн (плюс € 0,5 млн).
6. Георгий Абуашвили («Метц», Грузия) — € 1,2 млн (плюс € 0,2 млн).
7. Эдуард Соболь («Страсбург», Украина) — € 0,7 млн (минус € 0,2 млн).

Материалы по теме
Нервный матч Сафонова за «ПСЖ»! Пропустил два, но после таких «привозов» не спасти. Видео
Видео
Нервный матч Сафонова за «ПСЖ»! Пропустил два, но после таких «привозов» не спасти. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android