Transfermarkt: Сафонов и Забарный — в топ-7 самых дорогих игроков Лиги 1 из бывшего СССР

Футболисты «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов и Илья Забарный вошли в топ-7 самых дорогих игроков французской Лиги 1 из стран бывшего СССР по версии Transfermarkt. Россиянин и украинец заняли соответственно четвёртое и второе места в рейтинге.

Первое место сохранил за собой вингер «ПСЖ» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин расположился на третьей строчке.

Топ-7 самых дорогих игроков Лиги 1 из страны бывшего СССР на 15 декабря (Transfermarkt):

1. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия) — € 90 млн.

2. Илья Забарный («ПСЖ», Украина) — € 50 млн (минус € 5 млн).

3. Александр Головин («Монако», Россия) — € 18 млн (минус € 2 млн).

4. Матвей Сафонов («ПСЖ», Россия) — € 15 млн (минус € 3 млн).

5. Георгий Цитаишвили («Метц», Грузия) — € 2,5 млн (плюс € 0,5 млн).

6. Георгий Абуашвили («Метц», Грузия) — € 1,2 млн (плюс € 0,2 млн).

7. Эдуард Соболь («Страсбург», Украина) — € 0,7 млн (минус € 0,2 млн).