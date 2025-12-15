«Мне, как зрителю, хотелось плеваться». Президент РПЛ — о матче «Акрон» – «Пари НН»

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о матче «Акрон» – «Пари НН» в 17-м туре РПЛ. Встречу в Самаре не перенесли, несмотря на туман.

Матч «Акрон» — «Пари НН» Фото: Кадр из трансляции

— Вы наблюдали за этим матчем по телевизору, ваша реакция?

— Мне, как зрителю, хотелось плеваться. Лукавить не буду. В преддверии этого вопроса я назвал этот матч потерянным для зрителей. К сожалению, так бывает. Решение принимается оперативно перед матчем. Понимаю, зрителям может быть скучно, но мне придётся обращаться к регламенту, системе проведения соревнований.

Мне, когда всё это начиналось, казалось, что разумным решением будет взять паузу. Понятно, это ведёт за собой организационные сложности, помимо того, что болельщики сидят на стадионе в не совсем тёплую погоду. Второе — нужно согласовать трансляцию, что безусловно важно. Можно ведь просто перенести матч и не договориться по трансляции, тогда нам зададут вопрос: «Для кого важнее матч?»

Такие решения можно найти, но упирается вопрос в концентрацию времени… После всем нам памятного матча ЦСКА — «Ростов» поменяли регламент, ещё раз за это всем спасибо. Теперь у меня как президента есть полномочия переносить любой матч за час до стартового свистка.

— Что здесь было за час до стартового свистка?

— Было понятно, что есть определённая концентрация тумана, которая меняется. Находясь в Москве, даже за час—два до матча брать на себя решения о переносе игры, зная, что там находится делегат, представитель вещателя, судья… Мне этот матч ещё долгое время будет сниться, но решение лига принять уже не могла. Решение принимал судья, советовался с делегатом, вещателем. Вещатель и представитель VAR попросили красный мяч.

Было бы, наверное, правильнее, перенести.

— Начали играть красным мячом, стало понятно, что он, возможно, не спасает ситуацию, а только усугубляет. Насколько ошибочным было решение играть во втором тайме красным мячом?

— Это точно ошибка. Для меня ещё больший вопрос вызывает, не хочу критиковать судью матча, который попал в непростую ситуацию, но у меня просто возник один вопрос: «Зачем спрашивать господина Шпилевского?» Решение принимает только судья согласно правилам. Оба мяча соответствуют стандартам. В регламенте ни слова нет, что нужно спросить мнения официальных лиц команд. Судья, наверное, хотел подстраховаться. Решил проконсультироваться. Наверное, более опытный судья просто бы поменял мяч и такого вопроса не было.

— Что нужно сделать, чтобы такого больше не было?

— Не нужна новая норма в регламенте, нужен более согласованный подход нас и РФС по работе с судьями. Судья действовал интуитивно, если бы у него была чёткая инструкция от Мажича, Алаева, Митрофанова, что решение принимаешь только ты… Никого не слушай, бери какой хочешь мяч. Единственное, что с вещателем объективно нужно посоветоваться.

Надо уметь признавать ошибки. Когда было понятно, что может быть туман, нам всем нужно было оперативно собраться, отработать, проинструктировать судью, поговорить с вещателем, посмотреть оба мяча в кадре. Этого сделано не было. Это ошибка? Ошибка. За эту ошибку приношу извинения, в том числе телезрителям, – сказал Алаев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»