Финалиссима — 2026 между сборными Испании и Аргентины состоится в марте

Финалиссима — 2026, в которой встретятся сборные Испании и Аргентины, состоится в марте 2026 года. Об этом сообщил глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лузан.

«Эта мечта под названием Финалиссима будет воплощена в марте. Мы близки к согласованию вопроса с УЕФА и ждём официального подтверждения», — приводит слова Лузана аккаунт El Chiringuito в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Финалиссима — 2026 состоится 27 марта в Катаре, на стадионе «Лусаил Айконик». В этом матче сыграют сборные Испании и Аргентины. Испанская национальная команда является действующим чемпионом Европы, аргентинцы — обладателями Кубка Америки.

Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не сыграет в данной встрече.

