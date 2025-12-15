Скидки
Алаев ответил, может ли тема лимита быть связана со скорым возвращением России в УЕФА

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил, может ли откладывание темы с лимитом на легионеров в РПЛ быть связано с возможным возвращением России к международным соревнованиям под эгидой УЕФА. Ранее за ужесточение лимита выступил глава министерства спорта России Михаил Дегтярёв.

— Может быть такое, что Дегтярёв откладывает вопрос [по лимиту] из-за возможного возвращения российских клубов в УЕФА?
— Вижу, что он очень активен в международной повестке, видим ряд серьёзных решений. Скажу так: у меня такой информации нет. Я не удивлюсь, если определённые дискуссии ведутся.

— Может ли быть, что он что-то знает и ведутся какие-то разговоры, что в обозримом будущем футбол могут вернуть?
— Может быть, но у меня такой информации нет, — сказал Алаев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

