«Акрон» объявил об уходе Антона Чистякова с поста спортивного директора клуба. Генеральный директор тольяттинцев Константин Клюшев отметил, что команде стоит обратить внимание на внутренний резерв команды из-за возможных будущих изменений в регламенте РПЛ.

«Наш клуб – это не только главная команда, выступающая в РПЛ, и «Акрон-2». Это выстроенная структура, фундаментом которой является «Акрон-Академия Коноплёва». Во времена, когда могут быть введены различные ограничения, нам нужно обращать пристальное внимание на свой резерв и давать шанс своим воспитанникам. Тренерский штаб уже активно ведёт эту работу, а наш селекционный отдел, отлично знакомый, в том числе, с положением дел в академии, станет в этом связующим звеном», – сообщает телеграм-канал «Акрона».

Зимой за трансферную работу команды будет отвечать селекционный отдел во главе с Алексеем Буртовым.

Напомним, Чистяков занял свою должность в апреле 2025 года.