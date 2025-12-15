Игорь Акинфеев назвал лучший фильм для просмотра на Новый год

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в формате блиц-опроса выбрал лучший, по его мнению, фильм для просмотра в новогодние праздники.
— «Ирония судьбы» или «Ёлки»?
— «Ирония судьбы».
— «Ирония судьбы» или «Один дома»?
— «Ирония судьбы».
— «Ирония судьбы» или «Гринч похититель рождества»?
— «Ирония судьбы».
— «Ирония судьбы» или «Бриллиантовая рука»?
— Ну, тут такая, двоякая тема, давайте «Бриллиантовая рука».
— «Бриллиантовая рука» или «Девчата»?
— Очень хороший фильм «Девчата», но «Бриллиантовая рука».
— «Бриллиантовая рука» или «Любовь и голуби»?
— Я фанат и того, и того но давайте «Любовь и голуби». Поменяем стратегию.
— «Любовь и голуби» или «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»?
— «Операция «Ы».
— «Операция «Ы» или «Служебный роман»?
— Тоже гениальный фильм, но оставлю «Операция «Ы».
— «Операция «Ы» или «Иван Васильевич меняет профессию»?
— «Иван Васильевич меняет профессию».
— «Иван Васильевич меняет профессию» или «Джентельмены удачи»?
— «Иван Васильевич меняет профессию».
— «Иван Васильевич меняет профессию» или «Морозко».
— «Иван Васильевич меняет профессию», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном в его телеграм-канале.