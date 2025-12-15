Скидки
Стало известно, от каких матчей будет зависеть положение Ваноли в «Фиорентине» — Ди Марцио

Стало известно, от каких матчей будет зависеть положение Ваноли в «Фиорентине» — Ди Марцио
Главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли может быть уволен со своего поста до конца нынешнего года. Об этом сообщает журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
18 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Лозанна
Лозанна, Швейцария
Не начался
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Италия — Серия А . 16-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Не начался
Удинезе
Удине
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После поражения от «Вероны» (1:2) в 15-м туре Серии А руководство итальянского клуба оценило перспективу продолжения сотрудничества с данным специалистом. Ближайшие матчи команды станут решающими для тренера: речь идёт о встречах со швейцарской «Лозанной» в 6-м туре Лиги конференций и с «Удинезе» в 16-м туре чемпионата Италии.

На данный момент «Фиорентина» занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице Серии А, в их активе всего шесть очков после 15 сыгранных туров.

