Стал известен список номинантов на премию FIFA The Best 2025

Во вторник, 16 декабря, в Дохе состоится вручении премии The Best FIFA Football Awards 2025. 11 футболистов номинированы на получение награды. Полный список претендентов выглядит следующим образом: Коул Палмер («Челси»), Педри («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»), Гарри Кейн («Бавария»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) и Рафинья Рафаэл Диас Беллоли («Барселона»).

Ранее нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» 2025 года. В прошедшем сезоне в составе футболист взял чемпионство Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, игрок в составе парижан дошёл до финала клубного чемпионата мира.