Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен список номинантов на премию FIFA The Best 2025

Стал известен список номинантов на премию FIFA The Best 2025
Комментарии

Во вторник, 16 декабря, в Дохе состоится вручении премии The Best FIFA Football Awards 2025. 11 футболистов номинированы на получение награды. Полный список претендентов выглядит следующим образом: Коул Палмер («Челси»), Педри («Барселона»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона»), Гарри Кейн («Бавария»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) и Рафинья Рафаэл Диас Беллоли («Барселона»).

Ранее нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» 2025 года. В прошедшем сезоне в составе футболист взял чемпионство Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, игрок в составе парижан дошёл до финала клубного чемпионата мира.

Материалы по теме
«Унизительное поведение президента ФИФА перед Трампом». Реакция мира на жеребьёвку ЧМ-2026
«Унизительное поведение президента ФИФА перед Трампом». Реакция мира на жеребьёвку ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android