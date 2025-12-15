Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Алаев ответил на слова Юрия Сёмина про иностранных тренеров в РПЛ

Александр Алаев ответил на слова Юрия Сёмина про иностранных тренеров в РПЛ
Комментарии

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал высказывания бывшего тренера «Локомотива» Юрия Сёмина о переизбытке в РПЛ иностранных специалистов. Ранее в интервью «Чемпионату» Сёмин заявил, что число иностранцев в штабе не должно превышать два—три человека.

«С огромным уважением отношусь к Юрию Павловичу, но проблемы с количеством работающих иностранных специалистов в тренерских штабах не вижу», — сказал Алаев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Ранее глава министерства спорта РФ Михаил Дегтярёв выступил с инициативой введения налога для клубов с большим количеством иностранцев в тренерском штабе.

Материалы по теме
Как РПЛ готова к ужесточению лимита? На грани не только «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»
Как РПЛ готова к ужесточению лимита? На грани не только «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android