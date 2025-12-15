Александр Алаев ответил на слова Юрия Сёмина про иностранных тренеров в РПЛ

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал высказывания бывшего тренера «Локомотива» Юрия Сёмина о переизбытке в РПЛ иностранных специалистов. Ранее в интервью «Чемпионату» Сёмин заявил, что число иностранцев в штабе не должно превышать два—три человека.

«С огромным уважением отношусь к Юрию Павловичу, но проблемы с количеством работающих иностранных специалистов в тренерских штабах не вижу», — сказал Алаев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Ранее глава министерства спорта РФ Михаил Дегтярёв выступил с инициативой введения налога для клубов с большим количеством иностранцев в тренерском штабе.