«Мне звонят из Nike и говорят: «Можете вашему *** сказать что-то?». Слуцкий — о Головине

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий и полузащитник сборной России Александр Головин вспомнили историю, когда футболист нарушил контрактные обязательства с производителем экипировки Nike.

Головин: Был контракт у меня с Nike. В какой-то момент бутсы они сделали не очень удобные, и я попросил сделать, чтоб мне удобнее было. Они мне прислали всё равно такие же. И я просто вышел на игру в Adidas, вот.

Слуцкий: И зарисовал адидасовские полоски, закрасил (смеётся).

Головин: А мне Викторович звонил почему-то.

Слуцкий: Мне звонят из Nike и говорят: «Можете вашему *** сказать что-то?» — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне французской Лиги 1 россиянин принял участие в 10 матчах за «Монако». На его счету два забитых мяча и одна результативная передача.