Президент РПЛ Алаев: вероятность возвращения пива на стадионы очень высокая

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о вероятности возобновления продажи пива на стадионах чемпионата России.

— Какая вероятность возвращения пива? Очень высокая вероятность. И я очень боюсь, что там опять что-то случится. Но сейчас, общаясь со многими, [понимаем, что] вероятность возвращения пива действительно высокая. И мы надеемся и просим представителей Госдумы и правительства реализовать данную инициативу, поскольку уже много сказано, есть мировая практика, есть российская практика, есть новая реальность, в том числе и с внедрением системы Fan ID, где, по моему мнению, ни одного минуса возвращения пива на стадионы.

— Митрофанов заявил, что доходы приблизительно вырастут на 5% Это соответствует вашей оценке?

— Здесь мы сходимся в оценке, но у вас не полностью его цитата [приведена]. Понятно, деньги важны, это плюс, но мы конкурируем не только с хоккеем, но и с другими массовыми мероприятиями. И один из вопросов: «Почему можно пойти в парк, в театр, на концерт и выпить пива, а у нас нельзя». Мировая практика показывает, что мы ожидаем притока аудитории, кто-то [выберет такой] досуг, пойдёт всей семьёй с возможностью выпить пиво, посмотреть футбол. Это действительно сильный аргумент для аудитории, — сказал Алаев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»