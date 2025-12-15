Президент РПЛ Алаев ответил на вопрос, что можно улучшить в трансляциях чемпионата России

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопрос, что можно улучшить в трансляциях чемпионата России.

— При подписания контракта с вещателем у вас спросили, что можно улучшить. Вы сказали, что нужно работать над повторами, а что вас в них не устраивает?

— Ракурсы, скорость… Раз уж мы затронули тему вещателя, в принципе, благодарен ему. Кто бы что ни говорил, у нас топовая картинка, продакшен, но вопросы есть и к нам, и к вещателю. Не хочу поднимать тему, договорились, что такие нюансы будем совместно [решать]…

— Вы сказали, что клубы приняли предложение, принимая во внимание альтернативные варианты. Насколько знаем, прямых предложений от других платформ не поступало. Что здесь означает «альтернативные варианты?»

— Смотря что считать альтернативным вариантом. Альтернативный вариант — предложение, полученное в ходе диалога, встреч или это уже непосредственно на бумаге [официальное]. Если считать предложение, которое подписано живым человеком, имеющим определенные полномочия, направленное в лигу, то у нас было одно предложение. Интерес со стороны других участников рынка был, а почему не дошло до официальных предложений, это уже другое, – сказал Алаев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»