Президент РПЛ Алаев высказался о сотрудничестве с Каманцевым и Мажичем

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о взаимодействии с председателем судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС) Павлом Каманцевым и руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.

— С Каманцевым лучше контакт, чем с Мажичем?

— Конечно, лучше. С Мажичем мы виделись на матче «Краснодар» — ЦСКА, всегда были сложные отношения, сейчас абсолютно рабочие.

Сели и поговорили. Это как в отношениях, бывают разные этапы. Где-то накипело, эмоции, где-то сказали лишнее. Сейчас сели по-нормальному, сказали: «Давайте работать». Работа идёт, ошибок много. Я Мажича похвалил, он молодец, но всё равно считаю, что он слишком закрыт, что решения ЭСК слишком однобокие, что двойные трактовки есть.

— Вы сказали, что ваш представитель вошёл в ЭСК. Это кто?

— Алексей Кульбаков, из Беларуси.

— Почему он ваш представитель?

— Год назад, когда ситуация была обострённая, в том числе и в СМИ, мы подготовили ряд предложений, в том числе о вхождении представителя РПЛ в ЭСК. Пришли с ними на Исполком, что-то убрали, что-то добавили. Там и началась конструктивная работа, в том числе с Каманцевым, за что ему спасибо… Начали коммуницировать, приняли документ, по нему работаем.

— Почему Кульбаков?

— У меня есть возможность общаться с представителями судейства в УЕФА, запросил позицию, посоветовался, кого бы они рекомендовали. С учётом опыта Кульбакова, он элитный судья, готовит судей в УЕФА. Естественно, русский язык немаловажный фактор. Мы с ним переговорили, переговорили с Дюковым и Митрофановым, кандидатура была принята… Кульбаков передо мной не отчитывается. У нас есть договорённость, что я всегда имею возможность запросить информацию по принятым решениям, — сказал Алаев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»