Алаев рассказал, как общался с игроками «Химок», чтобы избежать бойкота матча с «Зенитом»

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился подробностями разговора с футболистами «Химок», которые собирались бойкотировать матч РПЛ с «Зенитом» в прошлом сезоне из-за долгов по зарплате со стороны экс-инвестора клуба Туфана Садыгова.

— Почему вы лично ввязались в попытку реанимировать «Химки»?

— Печальная история футбольного клуба «Химки». Действительно, она очень грустная. На самом деле причина была только одна, потому что я понимал, действительно невыход футболистов или какой-то части футболистов основного состава на матч с «Зенитом» стал реальностью.

До этого я следил за ситуацией, ежедневно общался с Туфаном Садыговым, но это всё-таки не моя власть и влезать в эти дела смысла нет, но когда осознал, что ситуация действительно находится на пределе, понял, что нужно вмешиваться. У меня было две цели. Это сохранить спортивный принцип, чтобы команда доиграла, чтобы футболисты максимально получили количество денег, которое они заработали. И я понимал, что на это есть у меня определённый ресурс, определённые возможности. Ровно это я и сказал футболистам, когда их собрал.

Сказал, что при всём моём отношении к Туфану, знаю его давно, уважаю людей, вкладывающих личные средства в футбол, не могу гарантировать им финансирование с его стороны, это будет нечестно. Это печальная история для всех, прежде всего для Туфана. Не могу взять на себя обязательство, что он вам всё заплатит. Могу гарантировать, что обращусь, чтобы все деньги, которые полагаются футбольному клубу «Химки», были получены от лиги. Тогда это было порядка более 100 млн.

Для этого тоже нужно решение правления, потому что лига не может просто взять и проавансировать клуб, находящийся в тяжёлой ситуации. Это определённые юридические и административные решения. Я сказал, если вы готовы, обращаюсь, пытаюсь сделать так, чтобы вы получили эти деньги, вы доигрываете чемпионат.

Кроме того, была возможность посодействовать в получении немаленьких средств порядка € 1,4 млн за трансфер Гбанне во Францию. Клубы обращаются, пытаемся решить определённые сложности. В том числе по прохождению платежей, по взаимоотношению с теми федерациями, которые иногда блокируют определённые решения… Довольно-таки часто это получалось. И я сказал, вот это я могу сделать.

Вариант B, который был в тот момент, они не выходят играть [техническое поражение], клуб теряет статус профессионального, у него отзывается лицензия, и мы как лига эти 100 млн перераспределяем среди других 15 участников, — сказал Алаев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»