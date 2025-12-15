«Нужно ужесточать правила лицензирования». Президент РПЛ — о ситуации с «Химками»

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о ситуации с «Химками». Игроки команды доиграли сезон-2024/2025 до конца, несмотря на проблемы с выплатами зарплаты. На решение повлияло вмешательство руководителей лиги. В межсезонье клуб объявил о банкротстве.

— Можем ли мы сказать, что вас подвёл Садыгов, потому что, как понимаю, не без его просьбы вы туда поехали? Он обещал, что всё закроет людям.

— Он меня не просил. Это была моя инициатива. Более того, я позвонил, попросил разрешения пообщаться с командой, сказал, что буду говорить, свои цели. Без его ведома, одного из руководителей клуба, я бы этого не сделал. Получил на это одобрение. После этого они, знаю, там встречались. Очень печально, что вся эта история так закончилась.

Тут я сразу отвечу на то, как все говорят: «А что же делать?» Нужно ужесточать правила лицензирования. Если очень коротко, много лет работал генсеком, участвовал в выдаче лицензии. Если следовать всем правилам лицензирования, то там пять−шесть клубов получат лицензию. И мы всегда помогали, где-то шли навстречу, где-то закрывали глаза, выдавая лицензию, беря на себя определенные риски. Сейчас ситуация по сравнению с тем, что было даже четыре−пять лет назад, сильно поменялась, потому что теперь клубы зарабатывают большие деньги.

Мне кажется, что в принципе должен быть тренд на ужесточение правил лицензирования, потому что клубы зарабатывают большие деньги. Да, этого там не хватает, но это уже большие деньги. Если хочешь зарабатывать, то к тебе можно предъявлять определённые требования, – сказал Алаев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»