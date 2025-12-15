Матч «Балтики» с «Торпедо» собрал больше зрителей, чем любая домашняя игра балтийцев в РПЛ

Пресс-служба «Балтики» сообщила о количестве зрителей на домашних матчах калининградской команды в 2025 году. Всего 326 719 человек посетили игры балтийцев на «Ростех Арене», больше всего зрителей на стадионе наблюдали за встречей «Балтики» с «Торпедо» в Первой лиге – 30 112 зрителей. На любом домашнем матче подопечных Андрея Талалаева в Российской Премьер-Лиге было меньше болельщиков.

На игру с санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА пришли 27 447 и 23 386 зрителей. Встречу с «Локомотивом» посетили 21 156 человек. Отметим, в пятёрку самых посещаемых игр балтийцев также вошла встреча с «Сочи» в Первой лиге (21 391).

Новичок РПЛ после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. У лидирующего «Краснодара» 40 очков.