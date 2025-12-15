Скала: я выиграл чемпионат России с московским «Спартаком». Прекрасные воспоминания

Итальянский тренер Невио Скала поделился воспоминаниями, связанными с профессиональной карьерой. Помимо прочего, специалист упомянул чемпионство с московским «Спартаком», в котором работал с декабря 2003 по сентябрь 2004 года. На самом деле красно-белые тогда заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. С «Бешикташем» он также брал только серебро турецкого первенства.

«Я выиграл Межконтинентальный кубок в Германии с дортмундской «Боруссией», Кубок Ататюрка в Турции с «Бешикташем», чемпионат и Кубок Украины с «Шахтёром», а также чемпионат России с московским «Спартаком». Прекрасные воспоминания, но с одним сожалением: помимо немецкого, который я немного знал, не мог общаться с игроками иначе, как через переводчиков, что-то, некоторые нюансы, которые имеют значение, были утеряны.

Я никогда не был поклонником игровых схем: для меня была важна сама команда, сплочённость, взаимопонимание. Чтобы создать такую ​​атмосферу, необходимо, чтобы тебя понимали напрямую. Но это были замечательные впечатления», — приводит слова Скалы Corriere della Sera.