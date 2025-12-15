Головин вслепую собрал топ-5 из бывших одноклубников. Акинфеев — второй, Тчуамени — пятый

Футболист «Монако» Александр Головин в формате блиц-опроса вслепую составил список из топ-5 лучших экс-одноклубников. На второе место попал бывший партнёр полузащитника по ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев.

— Бен-Йеддер?

— Пускай третий.

— Фабрегас?

— Блин, ну… Я что-то неправильно уже сделал. Сразу понял. Блин, ну пускай будет… Он очень мало играл, из-за этого я скажу, типа… Потом он резко физически был не готов. Четвёртый.

— Фалькао?

— Будет Погба, что ли, в конце? Ладно, Фалькао — первый.

— Тчуамени?

— А, нормально, последний. Мне никогда он не нравился. Он вообще не мог отдать пас на 20 метров – да он и так же не отдаёт в «Реале».

— У нас получился на первом Фалькао, потом Акинфеев, Бен-Йеддер, Фабрегас и Тчуамени.

— Ну да, так бы и оставил, — сказал Головин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.