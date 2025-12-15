Президент РПЛ рассказал, почему «Торпедо» не расформировали после недопуска в Премьер-Лигу

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопрос о возможном изменении наказания для «Торпедо» по итогам уголовного дела над руководителями клуба. Напомним, в отношении владельца автозаводцев Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбудили уголовное дело из-за подкупа футбольных судей.

– Почему футбольный клуб «Торпедо» не прекратил своё существование, а остался в Первой лиге, если их не допустили в Премьер-Лигу? Почему этот клуб не был расформирован после тех обвинений, которые прозвучали?

– Сама ситуация, когда в отношении официальных лиц футбольного клуба возбуждается уголовное дело, в том числе и по статье о влиянии на результат спортивных и массовых мероприятий, в принципе, второй раз в истории. Это новая статья. И можно говорить про туманы, жаловаться на контракты, суммы обсуждать, но это катастрофа.

Напомню, уголовное дело ещё идет, будем ждать, чем всё это закончится. Возможно, на основании уголовного дела данное решение может быть пересмотрено. Есть правоохранительная система, уголовный кодекс. Будет суд, будет вынесено решение, которое перенаправят в исполком РФС. Это решение может повлиять на ранее вынесенные санкции. Существующие санкции были вынесены на основании решения КДК. КДК вынес решение на основании определённых материалов.

– Эти материалы для вас достаточны для такого решения?

– Достаточны.

– А этих материалов было недостаточно, чтобы «Торпедо» прекратило своё существование?

– Об этом была дискуссия, и одним из вариантов было лишение профессионального статуса. Но выбрали более мягкое решение. Мне кажется, оно [случилось] благодаря большой армии болельщиков, поэтому не стали хоронить клуб, – сказал Алаев в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

На данный момент «Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 21 очко.