Главная Футбол Новости

Сафонов опустился на пятое место в рейтинге самых дорогих игроков России — Transfermarkt

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов опустился на пятое место в рейтинге самых дорогих футболистов России после обновления цен игроков французской Лиги 1 от Transfermarkt. Оценка потенциальной трансферной стоимости вратаря снизилась на € 3 млн и теперь составляет € 15 млн.

Сафонова по стоимости теперь опережают форвард «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк (оба — € 16 млн). Игрок «Монако» Александр Головин подешевел на € 2 млн, но остался на второй строчке (€ 18 млн.). На первой строчке остался футболист «Локомотива» Алексей Батраков (€ 23 млн).

Топ-10 самых дорогих российских футболистов на 15 декабря (Transfermarkt):

1. Алексей Батраков («Локомотив») — € 23 млн.
2. Александр Головин («Монако») — € 18 млн.
3-4. Константин Тюкавин («Динамо») — € 16 млн.
3-4. Матвей Кисляк (ЦСКА) — € 16 млн.
5. Матвей Сафонов («ПСЖ») — € 15 млн.
6. Максим Глушенков («Зенит») — € 12 млн.
7-8. Сергей Пиняев («Локомотив») — € 10 млн.
7-8. Иван Обляков (ЦСКА) — € 10 млн.
9-10. Дмитрий Баринов («Локомотив») — € 9 млн.
9-10. Александр Черников («Краснодар») — € 9 млн.

Новости. Футбол
