Экс-игрок «Манчестер Сити» Ричардс: Салах никогда не выйдет на поле, чтобы сыграть слабо

Бывший защитник «Манчестер Сити», а ныне футбольный эксперт Майка Ричардс поделился мнением об игре нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0). Египтянин впервые вышел на поле после конфликта с главным тренером команды Арне Слотом и отличился голевой передачей.

«Самое важное, выйдя на поле, он выглядел просто блестяще. Салах должен был забить, но интереснее всего было увидеть, сохранился ли у него тот невероятный темп, он у него, безусловно, есть. Возможно, не так стабилен, как в свои лучшие сезоны, но с футбольной точки зрения Салах выглядел очень остро. Он никогда не выйдет на поле, чтобы сыграть слабо. Бежит, энергичен, с ним команда становится лучше. Просто у него был период без забитых голов», — сказал Ричардс в свежем выпуске YouTube-канала The Rest Is Football.