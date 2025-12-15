Владимир Быстров: «Зенит» стал заложником своих чемпионств

Экс-полузащитник «Зенит» и «Спартака» Владимир Быстров высказался об упущенном чемпионстве сине-бело-голубых в минувшем сезоне, упомянув 100-летний юбилей клуба. Санкт-петербуржцы завершили чемпионат-2024/2025 на второй строчке с отставанием в одно очко от победившего «Краснодара».

«Зенит» стал заложником своих чемпионств. В простой год они становились чемпионами, а на 100-летие клуба заказали фейерверки, футболочки, кепочки — и тут на и нет чемпионства», — сказал Быстров в выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!»

«Зенит» отметил 100 лет со дня основания 25 мая 2025 года. После завоевания серебряных медалей на официальном сайте команды вышло сообщение, согласно которому целью «Зенита» является победа в Мир Российской Премьер-Лиге в юбилейный сезон-2025/2026.