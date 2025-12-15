Скидки
«Неожиданная встреча!» Вратарь «Краснодара» Агкацев выложил фото с Хасбиком

Голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев опубликовал фотографию с блогером Хасбиком (Хасбуллой Магомедовым). Футболист рассказал о знакомстве с амбассадором промоушена смешанных единоборств UFC.

«Неожиданная встреча! Приятно познакомиться лично», — подписал Агкацев фотографию с Хасбиком в телеграм-канале.

Футболисты «Краснодара» ушли в отпуск 8 декабря. Команда вернётся к работе 13 января следующего года. Первый сбор состоится в Дубае с 14 по 28 января, а второй – в Абу-Даби с 29 января по 21 февраля. 22 февраля «быки» вернутся в Краснодар, где продолжат подготовку к возобновлению сезона.

