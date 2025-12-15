В «Роме» дали комментарий относительно будущего Дибалы в клубе

Спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара дал комментарий касательно положения нападающего Пауло Дибалы в клубе.

«Будет ли Дибала частью будущего «Ромы»? На данный момент он здесь, чему мы очень рады. Сейчас мы все сосредоточены на ближайших матчах, на нынешнем сезоне. Пауло — чемпион, который всегда демонстрировал огромную преданность клубным цветам. Он думает только о том, как выкладываться на полную в каждом матче, как он и делал каждый раз, когда был в строю», — сказал Массара в интервью для DAZN.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.