Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Роме» дали комментарий относительно будущего Дибалы в клубе

В «Роме» дали комментарий относительно будущего Дибалы в клубе
Комментарии

Спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара дал комментарий касательно положения нападающего Пауло Дибалы в клубе.

«Будет ли Дибала частью будущего «Ромы»? На данный момент он здесь, чему мы очень рады. Сейчас мы все сосредоточены на ближайших матчах, на нынешнем сезоне. Пауло — чемпион, который всегда демонстрировал огромную преданность клубным цветам. Он думает только о том, как выкладываться на полную в каждом матче, как он и делал каждый раз, когда был в строю», — сказал Массара в интервью для DAZN.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Пауло Дибала хочет остаться в «Роме» — La Repubblica
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android