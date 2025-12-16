Чемпионат Италии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 15-го тура и турнирная таблица

Скидки
Чемпионат Италии по футболу 2025/2026: результаты матчей 15-го тура, календарь, таблица

Комментарии

В понедельник, 15 декабря, завершился 15-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 15-го тура чемпионата Италии.

12 декабря, пятница:

«Лечче» — «Пиза» — 1:0.

13 декабря, суббота:

«Торино» — «Кремонезе» — 1:0;
«Парма» — «Лацио» — 0:1;
«Аталанта» — «Кальяри» — 2:1.

14 декабря, воскресенье:

«Милан» — «Сассуоло» — 2:2;
«Фиорентина» — «Верона» — 1:2;
«Удинезе» — «Наполи» — 1:0;
«Дженоа» — «Интер» — 1:2;
«Болонья» — «Ювентус» — 0:1.

15 декабря, понедельник:

«Рома» — «Комо» — 1:0.

По результатам тура первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Интер». У команды 33 набранных очка в 15 матчах. На второй строчке с 32 очками располагается «Милан». Третье место занимает «Наполи», у которого 31 очко.

