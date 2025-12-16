«Никогда не сдавайся». Федерация футбола Аргентина выложила арт Месси с Джоном Синой

Федерация футбола Аргентина в социальной сети Х отреагировала на завершение карьеры легендарного 48-летнего американского рестлера Джона Сины, который в ночь на 14 декабря провёл свой последний бой в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE).

Фото: Официальный аккаунт сборной Аргентины в социальной сети Х

Федерация выложила арт с аргентинцем Лионелем Месси, подписав изображение популярной фразой Джона: «Никогда не сдавайся».

В своём последнем бою на шоу WWE Saturday Night's Main Event XLII Джон сразился с Гюнтером и проиграл после удушающего «слипера». За время своей карьеры Сина стал абсолютным рекордсменом промоушена по количеству главных титулов — 17. Также является обладателем «Большого шлема».