«Фантастически выглядел». Слуцкий и Радимов назвали лучшего француза в истории РПЛ

«Фантастически выглядел». Слуцкий и Радимов назвали лучшего француза в истории РПЛ
Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов в беседе с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким в формате блиц-опроса определили лучшего, по их мнению, футболиста из Франции, который выступал в Мир Российской Премьер-Лиге.

Слуцкий: Джибриль Сиссе или Йоан Молло?
Радимов: Ну, Сиссе.

Слуцкий: Джибриль Сиссе или Себастьен Пюигренье?
Радимов: Пюигренье точно нет.

Слуцкий: И остаётся у нас пока Сиссе. Сиссе или Жиго?
Радимов: Жиго.

Слуцкий: Жиго или Адиль Рами? Вообще помнишь такого? Который приехал в «Сочи» и не сыграл ни одной игры. По-моему, такая какая-то история была с ним связана.
Радимов: Чемпионом мира он точно был… Жиго.

Слуцкий: Жиго или Кабелла?
Радимов: Всё равно Жиго.

Слуцкий: Хорошо, Жиго или Янн М'Вила?
Радимов: Жиго.

Слуцкий: Жиго или Лассана Диарра?
Радимов: Вот здесь точно Диарра, потому что в моём понимании уровень…

Слуцкий: Согласись, он вообще… У него сначала был кусок в «Анжи», потом он перешёл в «Локомотив». И он просто вообще фантастически выглядел. Лассана Диарра или Матьё Вальбуэна?
Радимов: Я Вальбуэна бы точно не включил в этот список, остановимся на Диарра.

Слуцкий: Я, кстати, если бы выбирал, я тоже выбрал бы Диарра как лучшего игрока. Поэтому наше общее мнение, что лучший француз, игравший в чемпионате России когда-либо — Лассана, Лассина, как его правильно?
Радимов: Лассана.

Слуцкий: Лассана Диарра, — сошлись во мнении Слуцкий и Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

