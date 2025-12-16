Результаты матчей 16-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 15 декабря, завершился 16-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 16-го тура АПЛ.

Суббота, 13 декабря:

«Ливерпуль» – «Брайтон энд Хоув Альбион» – 2:0;

«Челси» – «Эвертон» – 2:0;

«Бёрнли» – «Фулхэм» – 2:3;

«Арсенал» – «Вулверхэмптон» – 2:1.

Воскресенье, 14 декабря:

«Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм Хотспур» – 3:0;

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» – 0:3;

«Сандерленд» – «Ньюкасл Юнайтед» – 1:0;

«Вест Хэм Юнайтед» – «Астон Вилла» – 2:3;

«Брентфорд» – «Лидс Юнайтед» – 1:1.

Понедельник, 15 декабря:

«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» – 4:4.

Первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Арсенал», набравший 36 очков. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (34). Тройку лидеров замыкает «Астон Вилла» (33).