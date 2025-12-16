Экс-игрок «Милана» Калабрия оценил шансы Аллегри привести «россонери» к чемпионству

Бывший футболист «Милана» Давиде Калабрия, ныне выступающий за «Панатинаикос», поделился мнением о шансах «россонери» на чемпионство в нынешнем сезоне под руководством Массимилиано Аллегри.

«Является ли «Милан» Аллегри претендентом на скудетто? Да, безусловно. Команда сильна, она наконец-то нашла человека, способного создать сплочённую группу и защитить её, способного обеспечить прочную оборонительную основу, думаю, это имеет решающее значение для победы. Аллегри — победитель: он уже многого добился в Италии, знает, как это делать. Он опытный, к тому же его команда играет раз в неделю: есть время отдохнуть и поработать над его идеями. Мне было бы любопытно поработать под его руководством, все очень хорошо о нём отзываются и довольны им. А ещё я без ума от того, как он общается: Аллегри лучший в этом деле и часто меня смешит», — приводит слова Калабрии Milan News со ссылкой на Rivista Undici.