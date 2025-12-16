Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Борнмут, результат матча 15 декабря 2025, счет 4:4, 16-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» и «Борнмут» забили восемь голов и сыграли вничью в 16-м туре АПЛ
Комментарии

Завершился заключительный матч 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер. Матч закончился вничью со счётом 4:4.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 4
Борнмут
Борнмут
1:0 Диалло – 13'     1:1 Семеньо – 40'     2:1 Каземиро – 45+4'     2:2 Эванилсон – 46'     2:3 Таверньер – 52'     3:3 Фернандеш – 77'     4:3 Кунья – 79'     4:4 Крупи – 84'    

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Амад Диалло на 13-й минуте. На 40-й минуте форвард гостей Антуан Семеньо сравнял счёт. В конце первого тайма на 45+4-й минуте полузащитник Каземиро вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. Во втором тайме на 46-й минуте Эванилсон восстановил равенство в счёте. Хавбек Маркус Таверньер отличился за «Борнмут» на 52-й минуте. На 77-й минуте Бруну Фернандеш забил гол, а через две минуты Матеус Кунья отметился за «красных дьяволов». На 84-й минуте нападающий гостей Эли Крупи сделал счёт 4:4.

После 16 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками. «Борнмут» располагается на 13-й строчке, у команды 21 набранное очко. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ лондонский «Арсенал» с 36 очками.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Гвардиола раскритиковал игру Фодена в матче «Манчестер Сити» с «Кристал Пэлас» в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android