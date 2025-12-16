«Манчестер Юнайтед» и «Борнмут» забили восемь голов и сыграли вничью в 16-м туре АПЛ

Завершился заключительный матч 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер. Матч закончился вничью со счётом 4:4.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Амад Диалло на 13-й минуте. На 40-й минуте форвард гостей Антуан Семеньо сравнял счёт. В конце первого тайма на 45+4-й минуте полузащитник Каземиро вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. Во втором тайме на 46-й минуте Эванилсон восстановил равенство в счёте. Хавбек Маркус Таверньер отличился за «Борнмут» на 52-й минуте. На 77-й минуте Бруну Фернандеш забил гол, а через две минуты Матеус Кунья отметился за «красных дьяволов». На 84-й минуте нападающий гостей Эли Крупи сделал счёт 4:4.

После 16 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками. «Борнмут» располагается на 13-й строчке, у команды 21 набранное очко. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ лондонский «Арсенал» с 36 очками.