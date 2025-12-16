Скидки
Рома — Комо, результат матча 15 декабря 2025, счёт 1:0, 15-й тур Серии А 2025/2026

«Рома» одолела «Комо» в Серии А, победный гол на счету защитника Уэсли
Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Рома» и «Комо». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Эрманно Феличани. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

Италия — Серия А . 15-й тур
15 декабря 2025, понедельник. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Комо
Комо
1:0 Франса – 61'    

Единственный мяч в игре был забит на 61-й минуте. Победу «Роме» принёс бразильский защитник Уэсли Франса, которым в летнее трансферное окно, по данным СМИ, интересовался «Зенит».

Победа позволила «Роме» довести количество набранных в сезоне очков до 30. По итогам 15-го тура римляне занимают четвёртое место в турнирной таблице. В активе «Комо» 24 очка. Команда располагается на седьмой строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026

