«Рома» одолела «Комо» в Серии А, победный гол на счету защитника Уэсли

Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Рома» и «Комо». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Эрманно Феличани. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты столичного клуба.

Единственный мяч в игре был забит на 61-й минуте. Победу «Роме» принёс бразильский защитник Уэсли Франса, которым в летнее трансферное окно, по данным СМИ, интересовался «Зенит».

Победа позволила «Роме» довести количество набранных в сезоне очков до 30. По итогам 15-го тура римляне занимают четвёртое место в турнирной таблице. В активе «Комо» 24 очка. Команда располагается на седьмой строчке.