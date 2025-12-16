Скидки
Райо Вальекано — Бетис, результат матча 15 декабря 2025, счёт 0:0, 16-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Райо Вальекано» и «Бетис» не забили голов в матче Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли «Райо Вальекано» (Мадрид) и «Бетис» (Севилья). После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе Вальекас (Мадрид). В качестве главного арбитра матча выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао).

Испания — Примера . 16-й тур
15 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
0 : 0
Бетис
Севилья

После этой игры «Райо Вальекано» с 18 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. «Бетис» с 25 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Райо Вальекано» 21 декабря на выезде встретится с «Эльче», «Бетис» в тот же день примет на своём поле «Хетафе».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
