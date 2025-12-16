Скидки
Результаты матчей 16-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Комментарии

В понедельник, 15 декабря, завершился 16-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 16-го тура чемпионата Испании:

12 декабря, пятница:

«Реал Сосьедад» — «Жирона» — 1:2.

13 декабря, суббота:

«Атлетико» Мадрид – «Валенсия» — 2:1;
«Мальорка» – «Эльче» — 3:1;
«Барселона» – «Осасуна» — 2:0;
«Хетафе» – «Эспаньол» — 0:1.

14 декабря, воскресенье:

«Севилья» – «Овьедо» — 4:0;
«Сельта» – «Атлетик» Бильбао — 2:0;
«Леванте» – «Вильярреал» — перенесён из-за погодных условий;
«Алавес» – «Реал» Мадрид. — 1:2

15 декабря, понедельник:

«Райо Вальекано» – «Бетис» — 0:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 43 очка за 17 матчей.

