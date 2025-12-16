«У меня нет слов». Казанский – о результате матча «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»

Российский журналист Денис Казанский прокомментировал ничью в матче 16-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом». Встреча завершилась со счётом 4:4. Примечательно, что «Манчестер Юнайтед» трижды вёл в счёте по ходу матча.

«Типичный вечер на «Олд Траффорд». У меня пока нет слов. А эмоциями кидаться неприлично», — написал Казанский на личной странице в своём телеграм-канале.

После 16 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками. «Борнмут» располагается на 13-й строчке, у команды 21 набранное очко. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ лондонский «Арсенал» с 36 очками.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Астон Виллой».