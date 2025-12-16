Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран подал жалобу в ФИФА на «Серик Беледиеспор» из‑за долгов

Юран подал жалобу в ФИФА на «Серик Беледиеспор» из‑за долгов
Комментарии

Бывший главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран высказался о ситуации с долгами в турецком клубе. Напомним, специалист покинул команду из-за проблем с выплатами зарплаты.

— Была договорённость, мы подписали бумаги. Первая выплата должна была быть 15 ноября. Клуб попросил разбить зарплату на три платежа, я согласился. В ноябре выплата не пришла. Здесь понятно, что нужно подавать иск, и две с половиной недели назад мы отправили письмо.

— Обсуждаете ли вы с вашими бывшими игроками эту ситуацию?
— Я на связи с российскими легионерами «Серик Беледиеспор», ситуация такая же, выплат нет. Разговаривал с Берковским и Гоцуком, их юристы направили такое же письмо в клуб и готовят бумаги для отправки в ФИФА, — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Юран возглавил «Серик» минувшим летом. Официально он покинул свой пост в конце октября. В 11 матчах Первой лиги (второго турецкого дивизиона) под его руководством команда набрала 13 очков и занимала в турнирной таблице 13-е место из 20.

Материалы по теме
Юран назвал клуб, который удивил его по итогам первой части сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android