RMC Sport рассказал об атмосфере между Сафоновым, Шевалье и Марином в «ПСЖ»

Французское издание RMC Sport рассказало о работе голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ» и взаимоотношениях с другими вратарями клуба Люком Шевалье и Ренато Марином.

«В глазах тренерского штаба россиянин прибавил в своих позициях, а его игра прежде всего подтвердила ту требовательность и дисциплину, которые он ежедневно предъявляет к себе.

В тренировочном центре «ПСЖ», даже оставаясь на вторых ролях с начала сезона, Сафонов по-прежнему высоко ценится и демонстрирует максимальную вовлечённость в работе с тренерами вратарей Борхой Альваресом и Николя Кузеном. Он прекрасно понимает, что для него наступает решающий отрезок года, но при этом старается постоянно излучать позитив.

Такое поведение способствует формированию здоровой конкуренции с Лукасом Шевалье. Атмосфера внутри вратарской бригады парижан, куда также входит Ренато Марин, остаётся очень хорошей», — написано в статье RMC Sport.

Сафонов провёл три подряд матча за «ПСЖ» в нынешнем сезоне, в которых пропустил два гола и два матча отыграл «на ноль».