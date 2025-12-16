Скидки
«Такого нет в России». Юран рассказал, как ФИФА может решить ситуацию с долгом «Серика»

Комментарии

Бывший главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран объяснил, как Международная федерация футбола (ФИФА) поможет ему разобраться в ситуации с долгами по зарплате в турецком клубе. Напомним, специалист покинул команду из-за проблем с выплатами зарплаты.

«Что может сделать ФИФА в ситуации с долгами «Серика»? В худшем случае, если клуб перестанет существовать, у ФИФА есть страховка, есть деньги, тогда она выплатит нам задолженность за турецкую команду в течение полутора лет. В любом случае, мы получим зарплату, которую нам не платили. К сожалению, такого нет в России. Недавно было подобное в «Химках». Игроки и персонал год отработали и ничего не получат», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Юран возглавил «Серик» минувшим летом. Официально он покинул свой пост в конце октября. В 11 матчах Первой лиги (второго турецкого дивизиона) под его руководством команда набрала 13 очков и занимала в турнирной таблице 13-е место из 20.

