Футбол

Тренер «Челси» Мареска резко ответил на вопрос журналиста о нашумевшем заявлении

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска резко ответил на вопрос журналистов о нашумевшем интервью тренера после матча с «Эвертоном» (2:0) в 16-м туре АПЛ. После матча тренер заявил, что у него было худшие 48 часов в «Челси» и рассказал об отсутствии поддержки.

16 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
«Я уже говорил об этом, и мне нечего добавить. Я уважаю чужое мнение. Я уважаю ваше мнение. Но, повторюсь, мне нечего добавить. То, что я сказал после игры с «Эвертоном», я уже говорил, и мне нечего добавить. После игры я сказал, что люблю болельщиков «Челси». Они заслуживают самого лучшего. Больше мне нечего добавить. Всё сказано, тема закрыта», — приводит слова Марески Daily Mail.

В следующем матче «Челси» встретится с «Кардифф Сити» в четвертьфинале Кубка лиги.

