Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим – о 4:4 с «Борнмутом»: это очень разочаровывающе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал ничью команды в матче 16-го тура АПЛ с «Борнмутом» (4:4).

«Это очень разочаровывающе. Матч получился сумасшедшим. Может показаться, что мы потеряли два очка во втором тайме, но, на мой взгляд, мы упустили их ещё в первой половине встречи. В итоге мы заслуживали большего. Для всех, кто смотрел матч дома, это была зрелищная игра.

Люди, особенно на «Олд Траффорд», хотят, чтобы мы побеждали, но также хотят вдохновения — видеть команду, играющую в хороший футбол. В определённые моменты нам это удавалось. Это было хорошее выступление, но нам нужно быть более хладнокровными в завершении, потому что мы создали очень много моментов. Нам нужно научиться доводить такие матчи до победы, потому что это происходит слишком часто. Это часть процесса. Мы стараемся делать всё наилучшим образом, но в какие-то моменты этого оказывается недостаточно», — приводит слова Аморима beIN Sports.

После 16 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками. «Борнмут» располагается на 13-й строчке, у команды 21 набранное очко.