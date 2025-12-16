Колыванов назвал причину проблем Алонсо во главе «Реала»

Скидки
Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о ситуации с главным тренером мадридского «Реала» Хаби Алонсо. Ранее СМИ сообщали, что испанский специалист может быть уволен, если «сливочные» не обыграют «Алавес», однако «Королевский клуб» взял верх над баскской командой со счётом 2:1.

Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 24'     1:1 Висенте – 68'     1:2 Родриго – 76'    

«Хаби Алонсо был мне симпатичен как футболист и остаётся симпатичен как человек. Он ещё относительно молод, но мудр. Проблема в том, что в «Реале» очень сложно работать. Там всё время нужно давать результат. Иначе тебя уволят, кем бы ты ни был. Хаби ходит по острию ножа. Он хочет поставить свой футбол, который также должен нравиться болельщикам. Однако в команде нет выраженного лидера, хотя и много звёзд. «Реал» побеждает за счёт индивидуальных действий, а Хаби Алонсо пытается поставить командную игру», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 39 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на четыре очка. В следующем туре «Реал» встретится с «Севильей».

