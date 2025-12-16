Скидки
«Он бы очень пожалел» Каррагер дал совет Салаху на фоне непростых отношений в «Ливерпуле»

Комментарии

Экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер дал совет египетскому нападающему Мохамеду Салаху на фоне его непростых отношений в клубе.

«То, что мы увидели в матче с «Брайтоном», было приятнее, чем то, что мы видели на «Элланд Роуд». Но разве Мохамед Салах заслуживает только этого? Он заслуживает почётный коридор. Он заслуживает мозаику на «Копе». Он заслуживает возможности вывести на поле свою семью — жену и детей — в последнем матче и по-настоящему отпраздновать всё, чего он добился как игрок «Ливерпуля».

Так что отложи в сторону разногласия с тренером и просто подумай: три-четыре месяца в «Ливерпуле». Худшее, что может случиться, — это большой прощальный вечер. Лучшее — ты выходишь на поле вместе с партнёрами по команде в Будапеште на финал Лиги чемпионов. Если бы он сидел в Саудовской Аравии и смотрел, как «Ливерпуль» делает это без него, думаю, он бы очень об этом пожалел», — приводит слова Каррагера Goal.

Игра с «Брайтоном» стала первой для Салаха после возвращения в состав «Ливерпуля», откуда он был исключён главным тренером Арне Слотом за критику своего положения в команде. Стадион встретил египтянина овациями.

