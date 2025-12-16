Скидки
«Оказался на 25-м этаже в Москве». Терри — о незабитом пенальти в финале ЛЧ-2008

«Оказался на 25-м этаже в Москве». Терри — о незабитом пенальти в финале ЛЧ-2008
Бывший защитник и капитан «Челси» Джон Терри рассказал о переживаниях из-за незабитого пенальти в финале Лиги чемпионов в Москве.

«После матча мы вернулись в отель, я оказался на 25-м этаже в Москве и просто стоял у окна, думая: «Почему? Почему?» Я не говорю, что воспользовался бы такой возможностью, если бы она была, но тогда в голове пронеслись разные мысли. Ребята подошли и отвели меня вниз. До сих пор это меня не отпускает, хоть с годами стало немного легче», — приводит слова Терри Daily Mail.

Защитник «Челси» не реализовал 11-метровый удар в решающей игре Лиги чемпионов сезона-2007/2008, хотя мог принести своей команде победу над «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы выиграли серию пенальти со счётом 6:5 (1:1 в основное время) и взяли трофей.

