«Остаются серьёзные сомнения». The Athletic – о положении Алонсо в «Реале»

Издание The Athletic в социальной сети X рассказало о ситуации вокруг главного тренера «Реала» Хаби Алонсо. В своём последнем матче «Реал» обыграл «Алавес» в чемпионате Испании со счётом 2:1.

Отмечается, что несмотря на победу в матче с «Алавесом» вокруг положения Алонсо по-прежнему сохраняется большая напряженность, и на разных уровнях, включая уровень совета директоров, остаются серьёзные сомнения относительно его проекта.

Неудача в Кубке Испании в среду будет катастрофой и, безусловно, может привести к принятию радикального решения, но позиция клуба не изменилась по сравнению с тем, что было на прошлой неделе. Мадридский клуб предпочел бы оставить его у себя до тех пор, пока позволяют результаты матчей, но право на ошибку практически отсутствует.

Алонсо возглавляет «Реал» с 2025 года.