Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Остаются серьёзные сомнения». The Athletic – о положении Алонсо в «Реале»

«Остаются серьёзные сомнения». The Athletic – о положении Алонсо в «Реале»
Комментарии

Издание The Athletic в социальной сети X рассказало о ситуации вокруг главного тренера «Реала» Хаби Алонсо. В своём последнем матче «Реал» обыграл «Алавес» в чемпионате Испании со счётом 2:1.

Отмечается, что несмотря на победу в матче с «Алавесом» вокруг положения Алонсо по-прежнему сохраняется большая напряженность, и на разных уровнях, включая уровень совета директоров, остаются серьёзные сомнения относительно его проекта.

Неудача в Кубке Испании в среду будет катастрофой и, безусловно, может привести к принятию радикального решения, но позиция клуба не изменилась по сравнению с тем, что было на прошлой неделе. Мадридский клуб предпочел бы оставить его у себя до тех пор, пока позволяют результаты матчей, но право на ошибку практически отсутствует.

Алонсо возглавляет «Реал» с 2025 года.

Материалы по теме
На Алонсо было тяжело смотреть. Но «Реал» продлил ему жизнь в тяжелейшем матче!
На Алонсо было тяжело смотреть. Но «Реал» продлил ему жизнь в тяжелейшем матче!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android